ルイヴィトン　エッセンシャルv 指輪

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ルイヴィトン/LOUISVUITTONリング・エセンシャルVM14号M61085ゴールド/シルバーメンズ・レディースリング 品名 リング・エセンシャルV ブランド ルイヴィトン 型番 M61085 表記サイズ M サイズ(日本) 約14号 重さ 11.3g シリアル LE0176 素材 真鍮 カラー ゴールド/シルバー 付属 巾着 箱なお巾着はよく持ち歩いていた為汚れがございます。指輪の傷等も写真でご確認下さい。以上ご理解いただける方のみよろしくお願いします。