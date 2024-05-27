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ルイヴィトン　エッセンシャルv 指輪
商品番号 X78061844323
商品名

ルイヴィトン　エッセンシャルv 指輪
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン/LOUISVUITTONリング・エセンシャルVM14号M61085ゴールド/シルバーメンズ・レディースリング　品名　リング・エセンシャルV　ブランド　ルイヴィトン　型番　M61085　表記サイズ　M　サイズ(日本)　約14号　重さ　11.3g　シリアル　LE0176　素材　真鍮　カラー　ゴールド/シルバー　付属　巾着　箱なお巾着はよく持ち歩いていた為汚れがございます。指輪の傷等も写真でご確認下さい。以上ご理解いただける方のみよろしくお願いします。
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