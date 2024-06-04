CAT キャタピラー　キャップ　企業キャップ

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古着の企業キャップです。元々古着で購入し着用は一回のみです。スナップバックでプラスチックもまだ生きてます。全然着用していただけます。#古着 #企業キャップ #古着企業キャップ#CAT#キャタピラー #ヴィンテージ#レア #vintageカラー···イエロー形···ワーク