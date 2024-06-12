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シルバー925 ヴィンテージリング　メキシカンリング
商品番号 D40066603732
商品名

シルバー925 ヴィンテージリング　メキシカンリング
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⌘フォロー割ございます！ご活用ください！⌘この度は『古着屋MiNaMi』の商品をご覧いただき誠にありがとうございます。⌘#古着屋MiNaMi↑トラックジャケット、スウェット多数出品中【ブランド】【ジャンル】【素材】シルバー925【サイズ】20号【商品の状態】A(S)未使用に近い、汚れ使用感のない美品。(A)目立った汚れ等は無いが使用感ある商品。(B)多少汚れあり、使用感も強い商品。(C)目立った汚れや破れのある商品素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。⌘柴田ひかり　在原みゆ紀　仲野太賀　菅田将暉　小松菜奈　常田大希　アユニ・Dあいみょん　ヨンス　なにわ男子⌘NIKEナイキ　アディダス　adidasPUMAプーマ　リンガー　l.l.beanエルエルビーン　oldGAPオールドギャップ　poloポロラルフローレンユニクロ　uniqloワンショルダー　neweraニューエラ　APEエイプ　wtapsセットアップ　NUMBER(N)INEナンバーナイン　stussyステューシー　supremeシュプリーム　Levi'sリーバイス　501505501xxLevischampionチャンピオンreverseweaveリバースウィーブ　umbroアンブロ　70s80s90sビンテージ　ヴィンテージ　古着　vintage
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