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mono M-80 TICK V2
商品番号 O86400617731
商品名

mono M-80 TICK V2
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONO(モノ)M80GUITARTICK　V2M80は超軽量ながらハードケース並みの保護力を実現。ケース外部には軍用レベル並みの高い耐久性を誇る素材を使用し、内部にはビロードのような手触りの生地を使用。大事な楽器を衝撃から守りながら、塗装面を傷つけることもありません。楽器ケースに軽さと丈夫さを求めるミュージシャンへの最高のソリューションとなるようデザインされたケースです。
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