mono M-80 TICK V2

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商品詳細
MONO(モノ)M80GUITARTICK V2M80は超軽量ながらハードケース並みの保護力を実現。ケース外部には軍用レベル並みの高い耐久性を誇る素材を使用し、内部にはビロードのような手触りの生地を使用。大事な楽器を衝撃から守りながら、塗装面を傷つけることもありません。楽器ケースに軽さと丈夫さを求めるミュージシャンへの最高のソリューションとなるようデザインされたケースです。
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