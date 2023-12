【限定品】KAWHI LEONARD MARVELコラボ　ボブルヘッド

NBA選手 KAWHILEONARD(カワイ・レナード)とMARVELのブラックパンサーのコラボ ボブルヘッドです何かしらの限定なのでレアかと思われます。箱に若干のダメージがあり、現状お渡しとなります。クリッパーズ首振り人形フィギュアバブルヘッドBobbleheadジャンル(スポーツ選手)...バスケットボール性別...男フィギュア種類...コレクションフィギュア



