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- 【限定品】KAWHI LEONARD MARVELコラボ ボブルヘッド
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商品詳細
NBA選手 KAWHILEONARD（カワイ・レナード）とMARVELのブラックパンサーのコラボ ボブルヘッドです何かしらの限定なのでレアかと思われます。箱に若干のダメージがあり、現状お渡しとなります。クリッパーズ首振り人形フィギュアバブルヘッドBobbleheadジャンル（スポーツ選手）...バスケットボール性別...男フィギュア種類...コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/displease260131.html
http://narcologia.ru/goods/procurement167733.html
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