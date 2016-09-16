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ピーター・リンドバーグ写真集
商品番号 W23890503163
商品名

ピーター・リンドバーグ写真集
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1998年発刊サイズ=幅275×高さ345×厚み45mmハードカバー一部ページ、見返しから6枚12ページの端折れがあります(写真9、10参照)が、それ以外は問題なくきれいで、汚れや劣化は見られません。ご検討くださいませ。キャンセル、返品、クレーム等はお受けできませんのでよろしくお願いいたします。
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