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※胸像のみ 『ダークナイト・トリロジー』 1/4 バットマン　ホットトイズ
商品番号 X89622978036
商品名

※胸像のみ 『ダークナイト・トリロジー』 1/4 バットマン　ホットトイズ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ製【クオーター・スケール】『ダークナイト・トリロジー』１／４スケールフィギュアバットマン※商品は胸像のみになります。(素顔ヘッド、バストスタンド、フライト・パック付)(注)1枚目のジョーカーはサイズ比較用に置いてあるだけで商品に含みません。ジョーカーブルース・ウェイン
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http://narcologia.ru/goods/cowpox67039.html
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