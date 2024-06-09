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- ※胸像のみ 『ダークナイト・トリロジー』 1/4 バットマン ホットトイズ
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商品詳細
ホットトイズ製【クオーター・スケール】『ダークナイト・トリロジー』１／４スケールフィギュアバットマン※商品は胸像のみになります。(素顔ヘッド、バストスタンド、フライト・パック付)(注)1枚目のジョーカーはサイズ比較用に置いてあるだけで商品に含みません。ジョーカーブルース・ウェイン
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