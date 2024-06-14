PlayStation2 百式ゴールド・パック SCPH-55000GU ps2

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商品詳細
PlayStation2百式ゴールド・パックSCPH-55000GU動作確認済みです。比較的綺麗かと思います。写真で状態確認お願いします。※外箱には傷やスレや破れがある場合がございます。・付属品本体、箱、内箱2個、コントローラー2個、AVケーブル、電源ケーブル、メモリーカード、メモリーカード箱、ソフト、スタンド付属します。
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