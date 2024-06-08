更にお値引き中♪エリザベス女王　洋書本　THE QUEEN ◇EIIR

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エリザベス女王THEQUEEN◇EIIRCATHERINERYAN ※EⅡR＝Elizabeth.R2世のしるしです。R＝ラテン語で女王（regina）その後に続く人名は作者です。新品未使用品、店頭購入。入手時より本そのものに触れないセロファン包装。入手時の状態、未開封完全版。美しいです。写真は自分の本で、出品本は未開封です。全文、英文表記。ご存命中の2017:年に発刊された海外出版本。女王の美しいお写真多数です。エリザベス女王の軌跡。ご功績、歴史など写真掲載と共に記されております。ご存命中の2017年に発刊された海外出版本。ご逝去、国葬記事等含まれません。エリザベス女王を偲び、お好きな方、お探しの方、必要な方におすそ分け致します。♡☺︎♡出品写真に光が反射した箇所は、本そのものの色ではありません。(写真1-2表紙表裏)海外製品、輸入品の特性のご理解ある方に。メルカリ売れやすい価格参考に設定しており、個人的主観の価格ではありません。世界的に入手困難。希少貴重な価値及び価格の妥当性とご理解くださいませ。又、入手時、ネット上注文や郵送ではなく自身で遠方往訪、交通費、手間をかけて最終的にメルセデス車載で厳重輸送。（先日、入手先の遠方に再往訪し、在庫状況確認したら在庫切れ、世界的に入手困難、入荷未定と判明。）その為、いずれ値上げ実施の可能性として、世界経済傾向、円安影響を鑑み、価格変動⤴あり得ますが、現在メルカリ売れやすい価格以下です。お早めにどうぞ。永久保存版です。ぜひ素敵なご縁になります様に。♡☺︎♡