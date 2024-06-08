2TB増設 ROG Ally RC71L-Z1E512ゲーミング Sn740

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中古美品増設新品2230SSDを2TBに換装済み（Micron24002TB/SN740使用)Sn740よりMircon2400運行温度5-15℃低い！消費電力もちろん低い！ROGALLY専用Windows11OSインストール済み。稀少な2230サイズ2T大容量SSDです。PCIE4.0X4読み取り速度：4125MB/s書き込み速度：2950MB/s優れた性能を持ち、片面実装2230サイズですのでSteamDeckやSurfaceの換装に最適です。SSDの中でもトップクラスに低消費電力、電力に余裕のないSteamDeckに特におすすめ。開封済ですが、デジタル苦手な人向けの改造したものです。キズや使用感なし、ほぼ新品です。付属品全部揃っています。動作確認の為1回だけ通電確認致します。大幅な値引き交渉はご遠慮ください。すり替え等のトラブル回避の為、初期不良以外の返品は受け付けれませんので、ご了承できる方のみでご購入願います。ゲーミングモバイルパソコンROGAlly(2023)RC71LホワイトRC71L-Z1E512[7.0型/Windows11Home/メモリ：16GB/SSD：512GB/2023年6月モデル]