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【動作品】 Nintendo ニンテンドー64 ピカチュウ オレンジ 任天堂
商品番号 Y92716640710
商品名

【動作品】 Nintendo ニンテンドー64 ピカチュウ オレンジ 任天堂
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 10,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆現品限り、早いもの勝ち☆動作品Nintendoニンテンドー64ピカチュウオレンジ任天堂ピカチュウバージョンイエロー【付属品】・64本体・コントローラー(イエロー)・ACアダプター・3色ケーブル・ターミネーターパック【商品詳細】使用に伴う一連の動作確認済。喫煙者なし、ペットなし、アルコールにて清掃済。本体、コントローラーともに擦れ等使用感はありますがまだまだ遊べるお品となります^_^写真に写っているものを全てお譲りします。詳細は画像にてご確認ください。あくまで中古品となりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方のみお願いいたします。
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