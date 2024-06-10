B'z Live Gym 2023 STARSアクリルスタンドコンプリートセット

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商品詳細
B'zLIVE-GYMpleasure2023STARS会場限定ガチャガチャアクリルスタンド全12種＋コースター2枚セットコンプリート済なので後はお好みに飾るだけです⸜(•⌄•)⸝いかがでしょうか？(^^)カプセルはありませんが袋からは出していません。※自宅保管の為、神経質な方の入札はご遠慮下さいm(__)m※当方喫煙者(iQOS)バラ売りはしていないですm(__)mごめんなさい(ᐪ＾ᐪ)ご検討頂き是非お部屋に飾って下さい(ノ˶\u003eᗜ\u003c˵)ノ#Bz#稲葉浩志#松本孝弘#pleasure2023STARS#ガチャガチャ#ガチャ#アクリルスタンド#コースター#アクスタ
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