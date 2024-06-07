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「動物病理学各論」日本獣医病理学専門家協会定価:￥9000第2版文永堂出版#日本獣医病理学専門家協会#本#産業／農業・林業書込み等は見当たりません。返品受付しておりません、中古品を御理解の上ご検討ご購入よろしくお願い致します。