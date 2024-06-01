ジョジョの奇妙な冒険 完全限定版 ジョジョベラー 荒木飛呂彦 画集

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ジョジョの奇妙な冒険25周年記念画集JOJOVELLER豪華BOX仕様完全限定版輸送用ダンボール未開封品です。新品を通販で購入し届いた箱のままずっと保管していたので状態は良いと思います。箱に入れ宅急便で発送予定です。ダンボール箱などは再利用品を使います。ご希望の梱包方法がありましたらご相談ください。