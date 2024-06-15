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NCT HOME チソン　セット　トレカ　コースター　フォトフレーム
商品番号 P42004146903
商品名

NCT HOME チソン　セット　トレカ　コースター　フォトフレーム
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NCTHOME・NCTHOMEコースター・コースタートレカ　チソン・NCTHOMEフォトフレーム　チソン（未開封）・マカロン　2次　付属トレカ　チソン・NCTHOMEスペシャルトレカ（3回入場トレカ）チソンのセットになります。トレカはスリーブ・硬質ケース・防水加工で補強いたします。フォトフレーム・コースターは防水加工のみ行い、発送いたします。コースターは未使用ですので、フィルムも剥がしておりません。バラ売りも購入可能海外製のため初期キズ等ご了承くださいNCTNCT127NCTDREAMWayVイリチルドリム威神Vテイルジャニテヨンユウタクンドヨンテンジェヒョンジョンウマークシャオジュンヘンドリーロンジュンジェノへチャンジェミンヤンヤンチョンロチソンショウタロウソンチャンポカ
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