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- ピカチューのSuica 新品 未使用 台紙付き
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商品詳細
グッズ種類···テレカ/プリペイドカードピカチューのSuicaです。購入以来、クリアファイルに保管。一度も使用していません。台紙も折っていません。おまけに、Suicaのクリアファイルと使用説明書をおつけします。
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