THE RAMPAGE 長谷川慎 BOT アクリルスタンド 3種 セット

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商品詳細
BATTLEOFTOKYO〜ENTERTHEJr.EXILE〜BATTLEOFTOKYOBOTアクリルスタンドTHERAMPAGEVer.とROWDYSHOGUNVer.とMIXITUPVer.未使用THERAMPAGE長谷川慎即購入可能です！プチプチに包んで発送いたします！値下げ、バラ売り希望の方は希望額をコメントしてください！大幅な値下げはいたしません！#THERAMPAGE#長谷川慎#BOT#アクリルスタンド#BATTLEOFTOKYO#ROWDYSHOGUN#MIXITUP#MIU
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