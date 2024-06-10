TWICE 6192

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TWICELIGHTS 静岡公演に行ってきた！【ライブレポ・セットリストまとめ ...



宮城、東京公演行きますので、見ていただけると嬉しいです😊特にナンバーは隠しておりません。#twice #twice車 #twicelights



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通常盤に入ってたハイタッチのトレイです。ハイタッチはできません。トレカのみ！！！！追跡ありプラス111メルカリ便プラス130硬質ケースプラス30MISAMOJAPAN1stMINIALBUMMasterpieceタワレコ渋谷ラキドロチェキトレカシリアルMISAMOMasterpieceミサモミナサナモモTWICEminasanamomoハイタッチソウル 韓国限定 韓国Popup未使用ですが海外製品のため初期傷等ある場合がございます神経質な方はご遠慮ください素材の関係上、表面の傷が付きやすく到着時から初期傷のあるトレカが多数あるお品物ですのでご理解頂けた方のみご購入ください即購入可能TWICEナヨン ジョンヨン モモ サナ ミナ ダヒョン チェヨン ツウィ ポップアップ popupコンサート グッズ トレカ ポストカード ランダムトレカ candypoponemoretimeTWICElandlandperfectworldラントレ うちわ ソウルコン ミサモ みさも