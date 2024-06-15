☆ キャプテン翼 文庫版 全巻セット

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☆キャプテン翼文庫版全21巻セット☆経年劣化に伴う若干のヤケやシミ等ありますが、読む分には支障ありません。中古品とご理解の上、ご購入をお願い致します。バラ売りは不可。即購入大歓迎です。【あらすじ】天才的サッカープレイヤーである主人公大空翼が、小学校6年生と中学校3年生の全国大会ならびに国際大会で、チームメイトと共に戦い抜いていく姿を描く。爆発的な人気でサッカーブームの契機となった作品。#キャプテン翼#高橋陽一#本#コミック／コミック#青年#少女#少年ONEPIECE/キングダム/暁のヨナ/進撃の巨人/薬屋のひとりごと/夏目友人帳/SPY×FAMILY/私の幸せな結婚/名探偵コナン/3月のライオン/あせとせっけん/アシガール/転生したらスライムだった件/宇宙兄弟/東京卍リベンジャーズ/終末のワルキューレ/全巻/呪術廻戦/僕のヒーローアカデミア/ハイキュー/銀魂/ブリーチ/極主夫道/スラムダンク/ヲタクに恋は難しい/コーヒーアンドバニラ/黒執事/怪獣8号/ウソ婚/葬送のフリーレン/Dr.STONE/ゴールデンカムイ/はじめの一歩/ワンパンマン/HUNTER×HUNTER/ザ・ファブル/炎炎ノ消防隊/俺だけレベルアップな件/チェーンソーマン/黒崎くんの言いなりになんてならない/自称悪役令嬢/私たちはどうかしている/からかい上手の高木さん/弱虫ペダル/五等分の花嫁/痴情の接吻/魔入りました入間くん/うるわしの宵の月/ドラゴンボール/亜人/ドラえもん/鋼の錬金術師/ジョジョの奇妙な冒険/ブラックジャック/寄生獣/ベルサイユのばら/のだめカンタービレ/NARUTO/君に届け/うしおととら/キャプテン翼/花より男子/こちら葛飾区/るろうに剣心/ちはやふる/シティハンター/赤ちゃんと僕/うる星やつら/幽遊白書/めぞん一刻/北斗の拳/東京喰種/アオハライド