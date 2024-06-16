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希少？！　ストリートファイター　2 ゲームボーイ　北米版
商品番号 Y69952180308
商品名

希少？！　ストリートファイター　2 ゲームボーイ　北米版
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートファイター2のゲームボーイ版の北米版です。パッケージが日本版と違います。この状態は日本で数少ないと思います。付属品全て揃ってます。#ゲームボーイ#GB#任天堂#ニンテンドー#レトロ#ゲーム
http://narcologia.ru/goods/waveform372117.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly571684.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring886296.html

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