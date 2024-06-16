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商品詳細
ストリートファイター2のゲームボーイ版の北米版です。パッケージが日本版と違います。この状態は日本で数少ないと思います。付属品全て揃ってます。#ゲームボーイ#GB#任天堂#ニンテンドー#レトロ#ゲーム
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http://narcologia.ru/goods/scissoring886296.html
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希少？！ ストリートファイター 2 ゲームボーイ 北米版 ニンテンドウ ...
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