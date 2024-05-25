

M3889○江戸明治和本等＞信達名所記＊新発見の往来物 - その他 M3889○江戸明治和本等＞信達名所記＊新発見の往来物 - その他



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新発見の往来物031-035 新発見の往来物031-035



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M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ... M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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新発見の往来物051-055 新発見の往来物051-055



新発見の往来物031-035 新発見の往来物031-035

●江戸明治和本●信達名所記＊新発見の往来物【判型】中本1冊。縦172粍。【作者】城屋久太郎書。【年代等】寛延4年作。慶応2年10月（無神月）書。【備考】分類「往来物」。『信達名所記』は、熊野参詣の普及によって平安時代から熊野街道（紀州街道）の宿場町として発展した信達（シンダチ）宿、すなわち和泉国信達庄（大阪府泉南市周辺）の名所・旧跡を紹介した往来物。国文学研究資料館DBによれば、寛延4年成立で、宝暦12年の写本（福島県図）が最古本。慶応2年本は、「春来れば、意（ココロ）の駒の狂出て、伊勢や熊野や高野山、宮嶋、金毘羅、京参り、意随方（オノガマニマニ）手綱を延し、奔走（ハシル）は世上（ナベテ）の人心、然共（サレドモ）我等は老の身の、遠き歩行は及ねど、せめて信達之庄内の宮居・御寺（ミテラ）を拝せばやと、足弱連を一両輩誘ひ合せて漸々と朝未明（アサマダキ）に立出ていけば、突出す寺々の寂滅為楽と響くなる鐘の音さゑ氷るてふ厳冬（フユ）の気色にひきかゑて、艸木萌出る花の時、春の最中（モナカ）も早過て…」で始まる七五調の文章で、淡路島や大阪湾の眺望や、西光寺・安楽寺・明覚寺・浄泉寺など信達庄内の寺社や、北野村・市場村などの村名とともに、それらの風趣・故事来歴などを織り込んで綴る。本文後半では、躑躅の名所である愛宕山、四国八十八カ所霊場の林昌寺、男里（オノサト）村・樽井村、蛭子宮、専徳寺・受法寺、八王子大明神などを順々に書き連ねた後、最後を「…脇田の庭共桜花、今を盛りの雲が香ちらちらちらと散行は是ぞ無常を示すなる、南泉寺の入相の鐘に驚き立別れ、我家我家え帰りけり」と結ぶ。★原装・状態良好。他に所蔵無し。新発見の往来物。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。