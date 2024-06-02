【1CHIP-02】任天堂 スーパーファミコン 本体 SHVC-001

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✨他にもおもちゃ。ゲームなどを出品しておりますので、ご覧ください♪➡️#HKSHOPの部屋2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます^^その場合は、購入前にコメントください。NintendoSUPERFAMICOM本体1CHIP-02での出品です♪超高画質な希少個体の1CHIP-02で取り扱い説明書とシリアルナンバーも一致しております！外箱に色褪せや汚れなど使用感はありますが、本体、コントローラーは日焼けや汚れが少ない綺麗な状態です‼️出品後に清掃と入念な動作確認済み✨【商品内容】外箱、内箱、内袋ニンテンドースーファミ本体純正コントローラー×2取り扱い説明書純正ACアダプター【配送】らくらくメルカリ便での発送です♪
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