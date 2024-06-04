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【美品】島村楽器 BUSKER'S ストラトタイプ
商品番号 T47755108367
商品名

【美品】島村楽器 BUSKER'S ストラトタイプ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します。※動作確認済　清掃除菌済全体的にかなり美品です。詳しくはお写真にてご確認ください。☆商品説明【商品】BUSKER'SバスカーズBST/STDエレキギターストラトキャスタータイプサンバースト中古品◆老舗島村楽器プライベートブランド◆純正ソフトケース付※その他サイトでも出品しているため突然削除する場合がございます。【付属品】本体　純正ソフトケース　六角レンチ整備品ご不明点はお気軽にご質問ください★ご検討よろしくお願いします。ご縁がありますと幸いです✨#エレキギター#buskers#ギター
http://narcologia.ru/goods/appendectomy848253.html
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