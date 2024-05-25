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- YAMAHA AG06 新品未使用品
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商品詳細
新品未使用品となります。撮影の為箱を開けました。本体自体も梱包されたままですのでそのままにします。YAMAHAAG06WHITE#ヤマハ#YAMAHA
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