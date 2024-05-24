高村光雲とその時代展　図録

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高村光雲とその時代展 | 企画展 | 千葉市美術館 高村光雲とその時代展 | 企画展 | 千葉市美術館



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#彫刻家#高村光雲#江戸#明治の仏師#木彫り彫刻#欄間#観音立像#後藤貞行#石川光明#山田鬼斎#山崎朝雲2002年の図録本全189ページ江戸仏師最後の巨人とも言うべき高村光雲の「老猿」をはじめとする彼の木彫の代表作約80点と後藤貞行石川光明山田鬼斎山崎朝雲ら関連作家の作品約40点によって、光雲が近代日本の彫刻に果たした役割について検証した展覧会の図録目次「高村光雲－木と対峙しつづけた生涯」「高村光雲－その二面性」「神佛人像彫刻師一東齋光雲」「岡倉天心と近代日本木彫」「佐藤朝山《冬眠》の成立について」作家解説（出品目録順） 主要作品解説状態：中古・概ね良好