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- 呪術廻戦 プレミアムバンダイ 眼鏡コレクション 七海健人モデル 新品未開封
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商品詳細
商品内容：プレミアムバンダイ呪術廻戦眼鏡コレクション七海健モデルフレーム素材：ステンレス合金・アセテートレンズ素材：プラスチックレンズカラー：ダークグレー可視光線透過率：22%／紫外線透過率：1%未満サイズ：レンズ幅44ｍｍ鼻幅24ｍｍテンプル長さ140ｍｍ生産エリア：中国夜間運転不適合眼鏡ケース素材：合金・ポリウレタン・ポリスチレン眼鏡拭き素材：ナイロン・ポリエステル商品状態：新品未開封配送方法：らくらくメルカリ便即購入可
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