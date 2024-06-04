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商品詳細
「勘定科目別不正・誤謬を見抜く実証手続と監査実務」EY新日本有限責任監査法人定価:￥4800#EY新日本有限責任監査法人#本✔公認会計士受験生・監査法人勤務のスタッフのための、言わずと知れた名著です✔中身は書き込み等なく、キレイな状態です
http://narcologia.ru/goods/traverse308426.html
http://narcologia.ru/goods/moisture603369.html
http://narcologia.ru/goods/conception16957.html
勘定科目別 不正・誤謬を見抜く実証手続と監査実務
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