動作OK デジモン 希少 クリアグリーン Ver.5 携帯ゲーム 電池付き

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無言即購入OK!匿名配送無料！販売しているデジモンを同時購入いただける場合-210円お値引きします。引っ越しの際に押し入れ（暗所）から出てきた懐かしの商品を大量に販売中です。【商品】•生産数が少なく第一世代では一番希少価値が高く入手しにくい幻のバージョンとなっている。•デジモンアドベンチャークリアグリーンVer.5•クリアグリーンにオレンジの縁•新品電池付き【状態】•新品電池にて起動確認済み•電池液漏れなし、一発起動します。•音が出ることを確認済み•3ボタンが操作できる事確認済み•ゲーム内 進化 イベントが起きる事を確認済み•外装はなかなか綺麗かと思います。•画面に小傷あり、相場より安くしときます。•清掃、除菌済み•チェーンクリップ付き•発売時期を考慮考慮するとなかなか綺麗な状態かと思います。販売にあたり24時間ほどプレイしましたが、途中で電源が落ちたり、動作不能なバグはありませんでした。念の為進化まで確認しています。※取扱は中古品です。詳しい状態は画像にて判断いただき、ご購入お願いします。20年くらい前のレトロ玩具ですので、状態はやや傷汚れありにしています。気になる事は気軽に質問してください。#グッズ#BANDAI#デジモンアドベンチャー#ペンデュラム#デジモン#バンダイ#デジタルモンスター#アニメ#ゲーム#携帯ゲーム#レトロゲーム#おもちゃ#初代#digitalmonster