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- 【期間限定値下げ8/10まで】ロクタゴン ROCKTAGON SABIAN
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。元値14,800円です。通常使用していたため使用感はありますが、ひび割れ等無く問題なく使用できます。サスティンの短い冷たく破壊的な音がします。飛び道具的な音色をお探しの方は是非。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming388392.html
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