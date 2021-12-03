闘神都市　　新品　訳アリ特価　シュリンク有

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レアソフト 闘神都市の新品になります。訳アリ理由としまして、カタカタ音がする為ソフト、もしくは説明書が外れていると思われる。追記.ご指摘いただいたのですが、ソフトではなく説明書が外れているのではとのことでした。レトロ商品になりますのでご理解いただける方のみよろしくお願い致します。返品、交換等一切お受け致しませんのでご了承下さい。出品ハッピーサンデー限定毎日値下げ