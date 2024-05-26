⭐︎完品⭐︎NINTENDO SWITCH 旧型　桃鉄付き！

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商品詳細
NintendoSwitch⭐︎完品⭐︎ニンテンドースイッチ 旧型 桃鉄付きです！新品で購入して数えるほど使用しましたが、それ以来ずっとやらずにクローゼットの中に入っていたので出品します！出品に伴い、動作確認しましたが、TV接続時、単体時のプレイどちらも全く問題ありません！Joy-Con２つも接続不良、操作していないのに動いてしまう等もありませんでした！今すぐ遊ぶのにいかがでしょうか？当日発送^^
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