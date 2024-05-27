【極美品】ポケモンカード　ポピーSAR(おまけあり)

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ポケモンカード無言購入OKです！※過度なお値引きはご遠慮下さい。→相場感との大きなズレがある場合は お気兼ねなくお伝え下さいませ！自引き後すぐにスリーブに入れ、空気が触れないようにしております。かなり状態良くPSA10も狙える一品だと思います。カードの状態は画像を見てご確認ください。白欠けや、ホロ欠け、傷などは確認できないです。気になる点や、気づいた事あれば追加写真などの希望もお受けしますのでお気軽にお伝え下さいませ。すり替え防止のためノンクレーム、ノーリターンとさせていただきます。何か質問や画像などありましたらコメントにてお知らせください！