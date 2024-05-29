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VOX ( ヴォックス ) PATHFINDER10 ギターコンボアンプ
商品番号 K81903356322
商品名

VOX ( ヴォックス ) PATHFINDER10 ギターコンボアンプ
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOX(ヴォックス)PATHFINDER10ギターコンボアンプです自宅練習用として使用していました。経年による、キズ、汚れがあります。動作確認しましたが、問題ありませんでした。外箱にエアーパッキンを巻いて発送する予定です。特徴VOX/PATHFINDER10は、10Wながら自宅練習はもちろん、レコーディング、ライブ・スペースでも十分耐えうる出力を確保したギター用コンボアンプ。独特の存在感を醸し出すVOXアンプのルックスとサウンドが手軽に楽しめます。スペック■ギター用コンボアンプ■出力：10W■特徴・伝統のVOXルックとサウンドをコンパクトサイズで実現・はじめてのギターアンプとしての自宅練習から、レコーディング、ライブ・スペースでも十分耐えうる出力を確保・クリーン/オーバードライブ・スイッチを搭載し、2つのサウンドを瞬時に切り替え可能・ヘッドフォン/ライン・アウトを装備し、夜間練習や宅禄にも便利■コントロール：ゲイン、トレブル、ベース、ボリューム、クリーン/オーバードライブ・スイッチ■入出力：インプット・ジャック、ヘッドフォン/ライン・アウト■サイズ：約38Wx26Hx17Dcm■重量：約4.8kg
http://narcologia.ru/goods/recuperation473521.html
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http://narcologia.ru/goods/reflector495764.html

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