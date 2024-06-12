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【美品】NEO GEO 【麻雀狂列伝 】 ROMカセット‼️
商品番号 J81825765727
商品名

【美品】NEO GEO 【麻雀狂列伝 】 ROMカセット‼️
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 11,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネオジオ　　SNK【美品】　　【希少品・レア】★麻雀狂列伝　ー西日本編ー　ROMカセット‼️　　1990年33年以上前（初期）の古い物で長期自宅保管ですが、ケース・カセット本体、共に綺麗です。完璧を求めている方や、神経質な方はご遠慮下さいね。（写真の方を見て頂いてご判断お願い致します）お気軽にコメントして下さいね(^-^)即購入でもOKです。
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