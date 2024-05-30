藤井風　俺のビッグバッグ　ツアーグッズ

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商品詳細
藤井風 俺のビッグバッグ ツアーグッズです。元のサイズがあまりにも大き過ぎましたので専門店にてリメイクして頂いております。元はファスナー無しでしたがファスナーを付けて頂きました。サイズも一回り小さくして頂きましたがそれでも、まだ大き過ぎる程のサイズです。数ヶ月間程使用しておりました。素人目になりますが破れ汚れ等はございません。あくまで使用した物ですので気になさる方はご遠慮お願い致します。また自宅保管になります。
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http://narcologia.ru/goods/Sydney962349.html
http://narcologia.ru/goods/procurement246933.html
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