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MSX ソフト　悪魔城ドラキュラ
商品番号 G75793108039
商品名

MSX ソフト　悪魔城ドラキュラ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。MSXソフト　悪魔城ドラキュラ箱、説明書付きです。箱汚れ、説明書シミ多数あります。写真をよくご確認ください。とても古いものの為、汚れ等ご理解いただける方のみ購入お願いします。動作確認できない為、あくまでジャンクとお考えください。カセットの状態は悪くないと思います。返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。よろしくお願いします。
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