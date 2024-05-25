プレステ5 PS5 モニターセット

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商品詳細
使わないため出品致します！キーボードは売れてしまったためついていません！！（;;）届いてからすぐにゲーム出来ます！本体は初期化済みです！即購入OKです！プレステ5本体（箱あり）コントローラーモニター（箱無し）RazerマウスHDMI1本電源コード2本(本体とモニターのもの)キーボードを繋げるコードコントローラー充電器以上のもの全てまとめて配送します！！
http://narcologia.ru/goods/assessor743503.html
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