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プレステ5 PS5 モニターセット
商品番号 X39883507181
商品名

プレステ5 PS5 モニターセット
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 26,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わないため出品致します！キーボードは売れてしまったためついていません！！（;;）届いてからすぐにゲーム出来ます！本体は初期化済みです！即購入OKです！プレステ5本体（箱あり）コントローラーモニター（箱無し）RazerマウスHDMI1本電源コード2本(本体とモニターのもの)キーボードを繋げるコードコントローラー充電器以上のもの全てまとめて配送します！！
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