★横山大観の不二霊峰・風景画・富士山・雲海・版画です。☆『霊峰不二』三峰形といわれる富士の峰には薬師如来、阿弥陀如来、大日如来が座すとされ、富士山信仰の聖画ともいえるそうです。☆状態は割と綺麗ですが、２ヶ所に白くなった所や、ほこりが入っている所が少しみられま。☆絵の回りには金色、布マットというのでしょうか、ビロードの様な布が額の回りに施されています、☆額縁は、所々に薄色変わりが見られます。☆以前は少しの間、飾っていたものです。☆技法とか専門的な事はよくわかりませんが、とても良い物だと思います。☆レトロにご理解のある方にお願いいたします。☆重量は重いため、計っていませんが、コメントをいただければ計りますのでよろしくお願いいたします☘️☆箱は経年の保管による劣化のため廃棄いたしましたので他の箱にてきっちりと包装してお送りします☘️☆第一回文化勲章受章 ☆横山大観近代日本画の第一人者。☆横山大観は明治元年に生まれ、2018年が生誕150年を迎える記念の年でした。★着払いとさせていただきました。その為お値下げさせていただきましたのでどうぞよろしくお願いいたします☘️横山大観不二霊峰風景画画集美術絵画版画富士山雲海自然落款印あり日本画日本画家【ガラス入りの額のサイズ】縦約51㎝❌横59.6㎝幅5.3㎝【上から見た絵のサイズ】縦約30.5㎝❌横39.2㎝レトロ希少☆素人の長期自宅保管ですので、ご理解お願い致します。完璧を求める方はご購入なさらないでくださいませ☘️☆プロフィールもご覧くださいませ☘️



横山大観 不二霊峰 風景 富士山雲海 額入 レトロ 着払 - 版画



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