図録 エルメス・スカーフ - シルクの織りなす夢」展カタログ

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商品詳細
1996年10月にサントリーミュージアム天保山において開催された、「エルメス・スカーフ-シルクの織りなす夢 CARRESHERMESRevesTissesdesoie」の展覧会のカタログです。⚫︎仕様：ハードカバーサイズ：23cm×24cm／31ページ⚫︎状態：表紙に経年による薄スレ、キズ、裏表紙の一部にヤケと褪色があります。中ページの白地部分の縁に経年による若干のヤケがありますが本体は非常に綺麗だと思います。図録では1950年代から1990年代までの60年間にわたって制作された960種以上のコレクションから厳選、展示された世界初のエルメス・スカーフの展覧会のカタログです。サントリーミュージアム天保山でのみ開催されたため、大変希少なものとなっています。美しいデザインのスカーフ（カレ）がたくさん掲載されています。当時の展覧会用フライヤーをお付けいたします。喫煙者やペットはおりません。長期個人保管の古い物とご理解いただける方によろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture952541.html
http://narcologia.ru/goods/stair521500.html
http://narcologia.ru/goods/encourage859072.html
エルメス・スカーフ シルクの織りなす夢 - 古本買取販売 ハモニカ古 ...
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エルメス スカーフ カタログ 展示会図録 - バンダナ/スカーフ
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