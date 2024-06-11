小学館の図鑑NEO 12冊セット

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商品詳細
ご覧下さり、ありがとうございます。小学館の図鑑NEOシリーズ動物・植物・昆虫・魚・鳥・両生類はちゅう類・水の生物・宇宙・地球・恐竜・人間・危険生物の計12冊です。カバーの破れやページの折れ等あります。書込みはないと思います。DVDは付いていません。お安く出品させて頂きますので、以上をご了承頂けない方はご購入をお控え下さい。匿名メルカリ便で発送致します。よろしくお願い致します(^^)
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