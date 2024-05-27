非売品　行幸啓誌　1967埼玉県

★非売品★#行幸啓誌#1967#埼玉県サイズ…32.5cm×26.8cm×2.5cm重量…約1667gページ数写真…6～100頁記録…101～179頁天皇皇后両陛下行幸啓 p6～…第22回国民体育大会秋季大会皇太子同妃両殿下行啓 p57～…第22回国民体育大会夏季大会皇太子同妃両殿下行啓 p81～…第3回全国身体障害者スポーツ大会記録 p101～写真多数あり参考までに一部抜粋して載せました半世紀以上前のものです黄ばみ等の経年変化あり*⃣ケースにシミあり#昭和天皇 #天皇皇后陛下#皇太子殿下 #皇太子妃 #美智子さま#皇室 #皇室ファン #体育大会 #スポーツ大会#障害者スポーツ#1967年 #昭和#ヴィンテージ#しょこら⭐本#しょこら⭐レトロ5/2出品10/25再々値下げ



行幸啓誌1967埼玉県 | ultralifts.net



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