プレイステーション5

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商品詳細
#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5使用する機会が無くなりましたので、必要な方にお譲りします。動作は問題なく除菌シートで本体、コントロールを拭いております。写真に写っているのが全てになります。PS5ディスクドライブ搭載モデル動作問題ありません。PlayStation5本体 ディスクドライブ搭載モデル PS5プレステ5プレイステーション5SONY ソニーPlayStation5本体×1ワイヤレスコントローラー×1ベース×1電源コード×1HDMIケーブル×1USBケーブル×1説明書がないです。片面に傷がついています。気軽にコメントください
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