xikers ユジュン　トレカ　グータッチ　FC限定

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商品詳細
xikers『WORLDTOURTRICKYHOUSE:FIRSTENCOUNTERINJAPAN』FC会員限定グータッチトレカです。ミンジェ ジュンミン スミン ジンシク ヒョヌ ジョンフン ハンター イェチャン
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