ニンテンドー64 カセットセット

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商品詳細
ニンテンドー64カセットセットになります。007ゴールデンアイ大乱闘スマッシュブラザーズ罪と罰 地球の継承者ゼルダの伝説 時のオカリナ全て箱、説明書付き断捨離の為、出品します。罪と罰、ゼルダの伝説は未使用品だと推測開封は撮影時にしました。動作確認できていません。購入される方はそこをご理解して検討ください。まとめ売りになります。よろしくお願い致します。
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