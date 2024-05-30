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ベイビーステップ　全47巻
商品番号 O75096315599
商品名

ベイビーステップ　全47巻
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

此方はベイビーステップ全47巻セットになります。全て中古で購入しました。購入後は自宅の日の当たらない場所で保管していましたが、中古購入品ですので日焼けが有ります。中身は比較的綺麗な状態です。他に大きなキズ、汚れ、折れはございません。※あくまでも中古品ということをご理解いただけると幸いです。
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