ベイビーステップ　全47巻

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此方はベイビーステップ全47巻セットになります。全て中古で購入しました。購入後は自宅の日の当たらない場所で保管していましたが、中古購入品ですので日焼けが有ります。中身は比較的綺麗な状態です。他に大きなキズ、汚れ、折れはございません。※あくまでも中古品ということをご理解いただけると幸いです。