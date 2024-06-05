陳小春さま専用(美品)NEWニンテンドー2DS LL クリーパーエディション

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商品詳細
7/26～7/28までの期間に購入して頂ければ即日発送します。Nintendo他ゲーム機本体MINECRAFTNEWニンテンドー2DSLLCREEPEREDITIONこれ以上値下げは厳しいです。本体には目立った傷はありません。箱には多少傷があります。付属品メモリーカードありません。おまけでUSBケーブルつけます。#任天堂#Nintendoセット内容newニンテンドー2DSLL本体専用タッチペンARカード画面フィルム(貼り付け済み)かんたんスタートガイド(保証書)USBケーブル専用充電ケーブル使用可能なソフトニンテンドー3DSソフト・ニンテンドーDSソフト即購入⭕
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