SSSS.DYNAZENON \u0026 GRIDMAN ヒロインアーカイブ　ユニバース

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「SSSS.DYNAZENON\u0026GRIDMANヒロインアーカイブ」「グリッドマン ユニバース ヒロインアーカイブ 限定スペシャルエディション」Febri編集部・編#Febri編集部・編#本ご覧いただきありがとうございます。写真の2冊セットです。2冊とも外装未開封です。目立つ傷など見られないと思いますが、あくまでも素人目ということをご了承ください。写真にて状態ご確認の上ご購入お願いいたします。即購入okです。発送は、プチプチ梱包のち、ダンボールに入れてメルカリ便になります。その他ご質問等ございましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。宝多六花新条アカネ南夢芽公式ヒロインファンブック