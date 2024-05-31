【ジャンク】ニンテンドー64 64GBパック、ポケモンスタジアム（ソフト）付き

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【ジャンク品】Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ64GBパック、ポケモンスタジアム（ソフト）付き電源は入りますが画面に何も映らないのでジャンク品とします。部品取り等にご活用ください。中古品＆自宅保管ですので御理解頂きご購入ください。#任天堂#Nintendo