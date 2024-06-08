進撃の巨人　全34巻セット

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進撃の巨人の漫画全巻セットです。即購入○多少の日焼けはございますが読む分には何の問題ありません。全体的に綺麗に保管しておりましたがあくまで素人保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。よろしくお願いします。