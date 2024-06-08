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進撃の巨人　全34巻セット
商品番号 D94448902640
商品名

進撃の巨人　全34巻セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

進撃の巨人の漫画全巻セットです。即購入○多少の日焼けはございますが読む分には何の問題ありません。全体的に綺麗に保管しておりましたがあくまで素人保管となりますので神経質な方はご遠慮ください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。よろしくお願いします。
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