

性と霊魂の旅 上下二冊揃い 性と霊魂の旅 上下二冊揃い



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◉中古本(古書)。単行本。昭和63(1988)年2月20日第１刷発行。発行所:中央アート出版社。H.B.パーヤー著。帯有り。カバーに「キズ、汚れ、ヤケ等」見受けられず使用感もありません。本文の天、小口、地にも使用感がありません。全体的に状態の良い品（主観）ですが中古あることを理解の上ご検討宜しくお願い致します。※嘉造もご覧ください。❊即購入可